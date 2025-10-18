اخبار ضد و نقیض از آتشسوزی نفتکش حامل گاز مایع در سواحل یمن
نیروی دریایی اتحادیه اروپا از آتش سوزی یک کشتی حامل گاز مایع در سواحل یمن خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، نیروی دریایی اتحادیه اروپا، «آسپیدس» در بیانیهای اعلام کرد که نفتکش حامل گاز مایع «اموی فالکون» امروز -شنبه- در سواحل یمن آتش گرفته و خدمه مجبور به ترک کشتی شدند.
آسپیدس اعلام کرد که علت انفجار مشخص نیست، اما طبق نشانههای اولیه به احتمال زیاد یک تصادف بوده است. این بیانیه افزود که حداقل ۱۵ درصد از کشتی با پرچم کامرون در آتش سوخته است.
به دلیل خطر انفجارهای بیشتر، از آنجایی که این نفتکش کاملا پر از گاز مایع بود، آسپیدس به کشتیهای حاضر در منطقه توصیه کرد که فاصله ایمن را از این کشتی حفظ کنند.
بر اساس اعلامیه آسپیدز: «آتشسوزی در کشتی در حال افزایش است، ام وی فالکون یک خطر ناوبری است. همه در منطقه باید احتیاط کنند».
عملیاتی برای نجات ۲۶ خدمه آن در حال انجام است.
شرکت امنیت دریایی Ambrey اعلام کرد که این نفتکش در مسیر صحار عمان به جیبوتی در حرکت بوده است.
تاکنون، ۲۴ دریانورد توسط دو کشتی تجاری که در همان نزدیکی در حرکت بودند نجات یافتهاند و براساس اعلام آسپیدز، دو تن از خدمه مفقود شدهاند.
یکی از کشتیها، «اموی ودا» در حال انتقال نجاتیافتگان به جیبوتی با اسکورت یک ناوچه یونانی است.
شرکت امنیتی بریتانیایی «آمبری» پیش از این اعلام کرده بود که اموی فالکون از بندر «صحار» عمان به سوی جیبوتی در حرکت بود و این انفجار در حالی رخ داد که این نفتکش ۱۱۳ مایل دریایی در جنوب شرقی بندر عدن در یمن در حرکت بود.
منابع امنیت دریایی خبر دادند که نه موشک و نه پهپاد در این منطقه شناسایی نشدهاند.
همچنین خبرگزاری یمنی صبا گزارش داد که یک مقام وزارت دفاع حوثیها اعلام کرد که هیچ ارتباطی با این حادثه ندارند.
پیشتر گروهی موسوم به «متحد علیه ایران هستهای» یک گروه ضد ایرانی در نیویورک در اظهاراتی گزافه این کشتی را مرتبط با ناوگان ادعایی «سایه» ایران دانسته بود.
در حالیکه برخی رسانه ها و گروه های نامعتبر خارجی تلاش کردند این حادثه را مرتبط با ناوگان ایران توصیف کنند پیگیری ایلنا نشان می دهد نه تنها رسانه های معتبر خارجی بلکه هیچ یک از مقامات داخلی ایران هم این ادعاهای بی اساس را تایید نمی کنند.