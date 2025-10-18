خبرگزاری کار ایران
آلمان به اراضی اشغالی نیرو اعزام می‌کند

آلمان به اراضی اشغالی نیرو اعزام می‌کند
کد خبر : 1701609
ارتش آلمان قصد دارد تا ۳ نیروی نظامی را در اراضی اشغالی مستقر کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، ارتش آلمان قصد دارد ۳ سرباز را برای نظارت بر روند صلح در غزه به اراضی اشغالی اعزام کند.

وزارت دفاع  آلمان اعلام کرد که ارتش این کشور سه سرباز را برای نظارت بر روند صلح در غزه به جنوب سرزمین‌های اشغالی اعزام خواهد کرد.

این وزارت خانه اعلام کرد که در مرحله اول  دو افسر ستاد کل و یک سرتیپ، هفته آینده  مستقر خواهند شد.

بر اساس گزارش وزارت دفاع آلمان، این سه سرباز همگی با لباس فرم اما بدون سلاح در مرکز هماهنگی نظامی-مدنی به رهبری ایالات متحده فعالیت خواهند کرد.

طبق گزارش رسانه‌های آمریکایی، این مرکز یک واحد نظامی در حال ساخت است و در جنوب سرزمین‌های اشغالی در نزدیکی نوار غزه مستقر خواهد شد.

بر اساس اعلام  وزارت دفاع آلمان، ماموریت این مرکز شامل نظارت بر آتش‌بس میان رژیم صهیونیستی و حماس، پاکسازی بقایای جنگ و هماهنگی کمک‌های بشردوستانه است.

 

 

