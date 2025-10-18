خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کاخ سفید:

تلاش ترامپ برای پایان صلح‌آمیز مسئله اوکراین ادامه دارد

تلاش ترامپ برای پایان صلح‌آمیز مسئله اوکراین ادامه دارد
کد خبر : 1701394
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی کاخ سفید گفت که رئیس‌جمهور ایالات متحده، به حل‌وفصل صلح آمیز بحران اوکراین ادامه خواهد داد.

به  گزارش ایلنا به نقل از تاس،  «کارولین لویت»   سخنگوی کاخ سفید گفت که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا به تلاش برای حل‌و‌فصل صلح آمیز بحران اوکراین ادامه می‌دهد.

 لویت مدعی شد: «ترامپ بی‌وقفه برای دست‌یابی به صلح تلاش می‌کند و این کار را درست همانطور که با اسرائیل و غزه انجام داد در مورد روسیه و اوکراین ادامه خواهد داد».

وی گفت: «این یک طلوع جدید در خاورمیانه است و ما امیدواریم که این امر در مورد روسیه و اوکراین نیز صادق باشد، رئیس جمهور به سختی در این زمینه تلاش می‌کند».

لویت اشاره کرد که ترامپ در گفت‌وگوی تلفنی خود با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در شانزدهم،  و دیدار خود با «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین در هفدهم اکتبر،  این موضوع را آشکارا بیان کرد که این وضعیت مدت زیادی است که ادامه دارد و صبر آمریکا بسیار کم شده است.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ