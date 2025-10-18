به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «کارولین لویت» سخنگوی کاخ سفید گفت که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا به تلاش برای حل‌و‌فصل صلح آمیز بحران اوکراین ادامه می‌دهد.

لویت مدعی شد: «ترامپ بی‌وقفه برای دست‌یابی به صلح تلاش می‌کند و این کار را درست همانطور که با اسرائیل و غزه انجام داد در مورد روسیه و اوکراین ادامه خواهد داد».

وی گفت: «این یک طلوع جدید در خاورمیانه است و ما امیدواریم که این امر در مورد روسیه و اوکراین نیز صادق باشد، رئیس جمهور به سختی در این زمینه تلاش می‌کند».

لویت اشاره کرد که ترامپ در گفت‌وگوی تلفنی خود با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در شانزدهم، و دیدار خود با «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین در هفدهم اکتبر، این موضوع را آشکارا بیان کرد که این وضعیت مدت زیادی است که ادامه دارد و صبر آمریکا بسیار کم شده است.

