به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، گردان‌های قسام، شاخه نظامی جنبش حماس، اجساد چهار اسیر اسرائیلی را به کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تحویل داد.

پیش از این نیز، صلیب سرخ تحویل هفت اسیر اسرائیلی از گردان‌های قسام به طرف اسرائیلی را اعلام کرده بود.

صلیب سرخ طی بیانیه‌ای اعلام کرد: «تیم‌های ما عملیات اجرای آزادی اسرای فلسطینی در غزه را آغاز کردند».

این سازمان در ادامه اعلام کرد که هفت اسیر را از گردان‌های قسام تحویل گرفته است.

انتهای پیام/