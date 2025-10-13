به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، اعلام کرد که میانجیگران تصمیم گرفته‌اند طرح موضوعات پیچیده‌تر در مذاکرات مربوط به غزه را به تعویق بیندازند، زیرا طرف‌های درگیر در شرایط کنونی آمادگی لازم برای پرداختن به این مسائل را ندارند.

به گزارش خبرگزاری معا، وی در گفت‌وگو با روزنامه نیویورک تایمز توضیح داد که تلاش برای انجام مذاکرات جامع از همان ابتدا می‌توانست روند پیشرفت‌های کنونی را مختل کند.

آل ثانی با اشاره به پیشرفت تدریجی در بررسی پرونده‌ها گفت که این روند موجب تحقق دستاوردهای ملموسی از جمله توقف آتش‌بس و آزادی اسیران شده است.

انتهای پیام/