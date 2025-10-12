دیسایت فاش کرد:
بشار اسد در مسکو: از برجهای لوکس تا اعتیاد به بازیهای اینترنتی
روزنامه آلمانی «دی سایت» در گزارشی ویژه به جزئیات جدیدی از زندگی رئیسجمهور مخلوع سوریه، در تبعید پرداخته است. براساس اطلاعات این روزنامه، اسد به همراه خانوادهاش در یک برج لوکس در پایتخت روسیه زندگی میکند و تحت محافظت نیروهای امنیتی ویژه دولتی است.
به گزارش ایلنا، روزنامه دیسایت گزارش داد که بشار اسد، رئیسجمهور سابق سوریه، همراه با خانوادهاش در ۲۰ آپارتمان مجزا در سه طبقه از یک برج بلند در مسکو زندگی میکنند. این برج نمایی بینظیر از شهر و رودخانه مسکو دارد. داخل آپارتمانها به سبک مدرن و با استفاده از متریال لوکسی مثل چوبهای گرانبها، کریستال و مرمر طراحی شده است. آشپزخانهها مجهز به دستگاههای ساخت آلمان هستند و حمامهای بزرگ با پنجرههای بلند تا سقف، جلوه خاصی به این محل دادهاند.
یکی از نکات جالب این گزارش، اعتیاد بشار اسد به بازیهای ویدیویی آنلاین است؛ به طوری که ساعتها از وقت خود را صرف انجام این بازیها میکند و از فضای اجتماعی بیرون کاملا فاصله گرفته است. این موضوع در کنار زندگی مجلل و امنیت بالا در این اقامتگاه، تصویری متفاوت از رئیسجمهور سابق ارائه میدهد.
علاوه بر این، وضعیت سلامت همسر اسد، أسماء، بسیار بحرانی گزارش شده است. او که در سال ۲۰۱۸ به سرطان سینه مبتلا شده و پس از بهبود اولیه، در بهار ۲۰۲۴ دوباره با این بیماری دست و پنجه نرم میکند، در شرایط نامساعدی به سر میبرد.
در حالی که بشار اسد در این برجهای مسکونی اقامت دارد، برادر کوچکترش، ماهر اسد در هتل «فور سیزنز» مسکو سکونت دارد و گفته میشود وقت خود را بیشتر به نوشیدن مشروبات الکلی و کشیدن قلیان میگذراند.
گزارش «دی سایت» همچنین میگوید که بشار اسد تحت کنترل و نظارت دقیق دولت روسیه قرار دارد. ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، به شدت اطلاعات مربوط به اسد و دوران حکومتش را محافظت میکند. به همین دلیل، اسد ترجیح میدهد از توجهات رسانهای و سیاسی دور بماند.
این گزارش تصویری از زندگی مخفیانه و متفاوت بشار اسد در تبعید ارائه میدهد؛ زندگیای که ترکیبی است از لوکسگرایی، انزوای اجتماعی و اعتیاد به بازیهای اینترنتی است، در حالی که همسرش در وضعیت سلامتی بحرانی قرار دارد و برادرش در هتلی مجلل در حال سپری کردن وقت خود است.