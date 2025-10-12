خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فایننشال تایمز خبر داد:

کمک آمریکا به اوکراین در هدف قراردادن تاسیسات روسیه

کمک آمریکا به اوکراین در هدف قراردادن تاسیسات روسیه
کد خبر : 1698914
لینک کوتاه کپی شد.

روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد که ایالات متحده مدت‌هاست که به اوکراین در هدف قرار دادن تاسیسات انرژی روسیه کمک می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،  فایننشال تایمز امروز -یکشنبه- گزارش داد که آمریکا ماه‌هاست در تلاشی مشترک برای تضعیف اقتصاد روسیه و تحت فشار قرار دادن «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور این کشور، به اوکراین در انجام حملات دوربرد به تاسیسات انرژی روسیه کمک می‌کند.

این روزنامه به نقل از مقامات اوکراینی و آمریکایی مطلع نوشت: «سرویس اطلاعاتی ایالات متحده به کی‌یف کمک کرده است تا به دارایی‌های مهم انرژی روسیه، از جمله پالایشگاه‌های نفت، فراتر از خط مقدم حمله کند».

کاخ سفید، دفتر «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین و وزارت خارجه  این کشور، تاکنون به درخواست رویترز برای اظهار نظر درباره این گزارش واکنشی نشان نداده‌اند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ