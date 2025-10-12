فایننشال تایمز خبر داد:
کمک آمریکا به اوکراین در هدف قراردادن تاسیسات روسیه
روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد که ایالات متحده مدتهاست که به اوکراین در هدف قرار دادن تاسیسات انرژی روسیه کمک میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، فایننشال تایمز امروز -یکشنبه- گزارش داد که آمریکا ماههاست در تلاشی مشترک برای تضعیف اقتصاد روسیه و تحت فشار قرار دادن «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور این کشور، به اوکراین در انجام حملات دوربرد به تاسیسات انرژی روسیه کمک میکند.
این روزنامه به نقل از مقامات اوکراینی و آمریکایی مطلع نوشت: «سرویس اطلاعاتی ایالات متحده به کییف کمک کرده است تا به داراییهای مهم انرژی روسیه، از جمله پالایشگاههای نفت، فراتر از خط مقدم حمله کند».
کاخ سفید، دفتر «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین و وزارت خارجه این کشور، تاکنون به درخواست رویترز برای اظهار نظر درباره این گزارش واکنشی نشان ندادهاند.