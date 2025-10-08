احتمال سفر ترامپ به اراضی اشغالی

به گزارش ایلنا به نقل از تایمز اسرائیل، روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» به نقل از منابعی گزارش داد که اسرائیل در حال آماده شدن برای سفر احتمالی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا به اراضی اشغالی است.

این روزنامه گزارش داد که در صورت امضای توافق، رئیس‌جمهوری آمریکا ممکن است به اراضی اشغالی سفر کند.

جنبش جهاد اسلامی نیز اعلام کرد که یک هیأت از جانب این جنبش امروز -چهارشنبه- وارد مصر خواهد شد تا در مذاکرات آتش‌بس، خروج ارتش اشغالگر و تبادل اسرا شرکت کند.

