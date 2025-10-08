خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

احتمال سفر ترامپ به اراضی اشغالی

احتمال سفر ترامپ به اراضی اشغالی
کد خبر : 1697542
لینک کوتاه کپی شد.

رسانه‌ها از احتمال سفر رئیس‌ جمهور آمریکا به اراضی اشغالی خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از تایمز اسرائیل، روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» به نقل از منابعی گزارش داد که اسرائیل در حال آماده شدن برای سفر احتمالی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا به اراضی اشغالی است.

این روزنامه گزارش داد که در صورت امضای توافق، رئیس‌جمهوری آمریکا ممکن است به اراضی اشغالی سفر کند.

 جنبش جهاد اسلامی نیز اعلام کرد که یک هیأت از جانب این جنبش امروز -چهارشنبه- وارد مصر خواهد شد تا در مذاکرات آتش‌بس، خروج ارتش اشغالگر و تبادل اسرا شرکت کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ