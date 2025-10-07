حملات موشکی یمنیها بنادر و فرودگاههای اسرائیل را فلج کرد
گروه انصارالله یمن، پس از عملیات «طوفان الاقصی» در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و در حمایت از مردم فلسطین در غزه، اسرائیل و حامیان این رژیم را در شوکی عجیب فرو برده و با انجام سلسله عملیات موشکی و دریایی گسترده، ضربات سنگینی به اقتصاد و زیرساختهای تلآویو وارد آورده است.
به گزارش ایلنا به نقل از التلفزیون العربی، گروه انصارالله یمن از ۱۴ نوامبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۲۱۵۵ حمله شامل موشکهای بالستیک، کروز، فراصوت، پهپادها و قایقهای مسلح انجام دادهاند که اهداف آنها شامل کشتیهای اسرائیلی و کشتیهای کشورهای حامی این رژیم، بنادر و فرودگاههای اسرائیل در دریای سرخ، بابالمندب و خلیج عدن بوده است.
در این مدت بیش از ۲۲۸ کشتی هدف قرار گرفت و حریم دریایی رژیم اسرائیل تحت محاصره قرار گرفت تا عبور کشتیها به سمت بنادر فلسطین اشغالی محدود شود. کارشناسان در صنعا اعلام کردهاند این اقدامات موجب تضعیف اقتصاد اسرائیل، تحمیل خسارتهای سنگین، و فلج کردن بنادر حیفا و ایلات و شبکه حملونقل هوایی آن شده است.
فرودگاه بنگوریون نیز بارها هدف حملات قرار گرفت و با اختلال در فعالیتها و افزایش هزینههای بیمه، بار دیگر نشان داد که حملات یمنیها تأثیر مستقیم بر حملونقل هوایی و گردشگری اسرائیل داشته است. تحلیلگران اقتصادی میگویند توقف یا کاهش پروازها و اختلال در حملونقل دریایی، خسارات اقتصادی دهها میلیون دلاری به همراه داشته است.
در محور دریای سرخ، توقف فعالیتهای بندر ایلات و جلوگیری از عبور کشتیها باعث افزایش هزینههای حملونقل، بیمه و تأخیر در ارسال کالاها شد و بسیاری از شرکتهای حملونقل از رفتوآمد به بنادر در فلسطین اشغالی خودداری کردند. همچنین صنعاء ۶۴ شرکت را به دلیل نقض محدودیت دریایی علیه اسرائیل مجازات و عبور کشتیهای آنها را ممنوع کرد.
کارشناسان اقتصادی میگویند این اقدامات موجب افزایش هزینه تولید در بخشهای صنعتی و فناوری پیشرفته اسرائیل و کاهش صادرات این رژیم به بازارهای جهانی شده است. به گفته آنها، آمریکا نیز نتوانسته است با تمام توان خود از منافع دریایی اسرائیل محافظت کند و محاصره دریایی انصارالله باعث تعطیلی بنادر و کاهش چشمگیر صادرات رژیم صهیونیستی شده است.