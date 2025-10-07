خبرگزاری کار ایران
رسانه عبری فاش کرد: خطوط قرمز نتانیاهو در مذاکرات شرم‌الشیخ
در حالی‌که مذاکرات شرم الشیخ برای نهایی‌سازی طرح موسوم به «نقشه صلح ترامپ برای غزه» میان اسرائیل و حماس ادامه دارد، یک رسانه عبری از دستور مستقیم نخست‌وزیر این رژیم به هیئت اعزامی تل‌آویو برای پایبندی کامل به چارچوب ارائه‌شده از سوی واشنگتن خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از رای الیوم، پایگاه خبری «وای‌نت» نوشت: بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل از هیئت مذاکره‌کننده در شرم‌الشیخ خواسته است تحت هیچ شرایطی اجازه ندهند گفت‌وگوها از چارچوب طرح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای توقف جنگ غزه، و نقشه سیاسی آن خارج شود.

این منبع نوشت که نتانیاهو همچنین تأکید کرده است اعضای هیئت نباید وارد هیچ موضوع دیگری غیر از «طرح ترامپ» شوند و مأموریت آن‌ها صرفا تمرکز بر خطوط تعیین‌شده از سوی واشنگتن است.

بر اساس این گزارش، دو فرستاده آمریکایی ـ استیو ویتکاف و جرد کوشنرـ در تلاش‌ هستند تا با فشار بر دو طرف، زمینه را برای حصول توافقی نهایی در روزهای آینده فراهم کنند.

منابع عبری همچنین به نقل از مقام‌های تل‌آویو گزارش دادند در صورت عدم پیشرفت چشمگیر در مذاکرات طی روزهای آینده، ارتش اسرائیل عملیات نظامی خود در بمباران غزه را از سر خواهد گرفت.

از سوی دیگر، کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید با اشاره به انجام رایزنی‌های فنی میان طرف‌های اسرائیلی و فلسطینی، گفت دولت ترامپ «به‌شدت در حال تلاش برای تسریع روند اجرای طرح پایان جنگ غزه» است.

مذاکرات در  شرم‌الشیخ مصر با حضور هیئت‌های رژیم صهیونیستی، حماس و میانجی‌گران قطری و مصری در حال برگزاری است و انتظار می‌رود در صورت موافقت طرفین، نقشه راه پیشنهادی واشنگتن برای آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها به‌زودی نهایی شود.

