کرملین:
ارتباطی با اختلالهای پهپادی اروپا نداریم
سخنگوی کاخ کرملین در بحبوحه حملات پهپادی، به سیاستمداران اروپایی توصیه کرد که افق دید خود را گسترش دهند.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین، به رهبران اتحادیه اروپا درباره مقصر دانست روسیه برای هرگونه اختلال پهپادی هشدار داد و گفت که آنها باید افق دید خود را گسترش دهند.
پسکوف با اشاره به گزارش اخیر در مورد دستگیری یک علاقهمند اروپایی به هواپیما به دلیل آزمایش یک پهپاد، اتهامات مرتبط علیه روسیه را بیاساس دانست.
سخنگیو کرملین اظهار داشت : «در این گزارش آمده است که آن شخص اصلا به روسیه وابسته نبوده است. در حالی که این فقط یک پرونده کوچک و نامربوط است، خب، (آنها) باید افق دید خود را گسترش دهند».