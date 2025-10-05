به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «ایراکلی کوباخیدزه» نخست وزیر گرجستان امروز -یکشنبه- گفت که معترضانی که هدف داشتند تا به زور وارد کاخ ریاست‌ جمهوری شوند، در تلاش بودند تا دولت را سرنگون کنند.

کوباخیدزه همچنین اتحادیه اروپا را به دخالت در سیاست‌های گرجستان متهم کردم.

نخست وزیر گرجستان گفت: ۷هزار نفر در اعتراضات شرکت کردند اما به‌رغم حمایت از سوی اتحادیه اروپا تلاش آنها برای سرنگونی نظم قانون اساسی شکست خورد».

وی فرستاده اتحادیه اروپا «پاول هرچزینسکی» را به دخالت در سیاست‌های گرجستان متهم کرد و از او خواست تا اعتراضات را محکوم کند.

پلیس ضد شورش گرجستان روزگذشته -شنبه- برای متفرق کردن معترضان از کاخ ریاست جمهوری، از اسپری فلفل و آبپاش استفاده و ۵ فعال را بازداشت کرد.

این اتفاقی به دنبال آن رخ داد که اپوزوسیون این کشور، اعتراضات گسترده ای را در روز انتخابات محلی برگزار کرد.

