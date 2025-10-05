خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ایتالیایی‌ها خواستار توقف تامین تسلیحات برای اسرائیل شدند

ایتالیایی‌ها خواستار توقف تامین تسلیحات برای اسرائیل شدند
کد خبر : 1695901
لینک کوتاه کپی شد.

هزاران نفر در رم خواستار توقف صادرات تسلیحات به رژیم صهیونیستی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، هزاران نفر ضمن تجمع در رم، از دولت ایتالیا خواستند صادرات اسلحه به رژیم صهیونیستی را متوقف کند.

معترضان با پرچم‌های فلسطین برای سومین روز در خیابان‌های پایتخت ایتالیا تجمع کردند، چرا که  اتحادیه‌ها پس از حمله نیروهای رژیم صهیونیستی به ناوگان کمک‌رسانی به غزه در روز پنجشنبه، خواستار اعتراضات بیشتر شدند.

علاوه بر رم، صدها هزار نفر در شهرهای دیگر سراسر کشور نیز راهپیمایی کردند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی