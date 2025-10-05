ایتالیاییها خواستار توقف تامین تسلیحات برای اسرائیل شدند
هزاران نفر در رم خواستار توقف صادرات تسلیحات به رژیم صهیونیستی شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، هزاران نفر ضمن تجمع در رم، از دولت ایتالیا خواستند صادرات اسلحه به رژیم صهیونیستی را متوقف کند.
معترضان با پرچمهای فلسطین برای سومین روز در خیابانهای پایتخت ایتالیا تجمع کردند، چرا که اتحادیهها پس از حمله نیروهای رژیم صهیونیستی به ناوگان کمکرسانی به غزه در روز پنجشنبه، خواستار اعتراضات بیشتر شدند.
علاوه بر رم، صدها هزار نفر در شهرهای دیگر سراسر کشور نیز راهپیمایی کردند.