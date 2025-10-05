وزیر خارجه آلمان به قطر و کویت سفر میکند
وزیرخارجه آلمان در بحبوحه گفتوگوها در رابطه با طرح رئیس جمهور آمریکا برای غزه به خاورمیانه سفر میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزیر خارجه آلمان به خاورمیانه سفر میکند.
«یوهان وادفول» وزیر خارجه آلمان، در بحبوحه گفتوگوها در رابطه با طرح «ونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا برای غزه، به قطر و کویت سفر میکند.
وادفول ابتدا در رابطه با وضعیت غزه با نخست وزیر قطر گفتوگو میکند و به دنبال آن در نشستی با وزرای خارجه امارات متحده عربی و شورای همکاری خلیج فارس در کویت که ریاست کنونی این شورا را بر عهده دارد، دیدار خواهد کرد.