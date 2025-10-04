النشره: ایران و عربستان وارد خط کاهش تنش در لبنان شدند

به گزارش ایلنا، پایگاه خبری النشره نوشت: اطلاعات رسمی حاکی است که سفر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، به لبنان در اواسط مرداد ماه گذشته، که در آن با جوزف عون، رئیس‌جمهور، نبیه بری، رئیس پارلمان و نواف سلام، نخست‌وزیر و همچنین شیح نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله دیدار کرد، چند پیام مهم از طرف لبنان و برخی از دوستان و مخالفان ایران به این کشور منتقل شد. در این سفر، به لاریجانی درخواست شد با عربستان سعودی هماهنگی کند تا فشارها بر لبنان کاهش یابد و شدت اختلافات داخلی کمتر شود، به ویژه پس از آن که دولت لبنان با تصویب وزرا، ارتش را مأمور تدوین برنامه عملی برای خلع سلاح حزب‌الله تا پایان سال کرده بود.

اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد که پرونده لبنان در سفر لاریجانی به عربستان در اواسط شهریور مطرح بود. او در این سفر با محمد بن سلمان، ولیعهد، و خالد بن سلمان، وزیر دفاع دیدار و درباره همکاری‌های دفاعی، اقتصادی و امنیتی دو کشور گفتگو کرد و بر گسترش منظم این همکاری‌ها تأکید شد.

اطلاعات رسمی همچنین خاطرنشان می‌کند که پرونده لبنان یکی از موضوعات اصلی این دیدارها بود و در جریان مذاکرات با محمد و خالد بن سلمان، راهکارهایی برای کاهش فشار و اختلافات داخلی در لبنان و حرکت به سمت هماهنگی مشترک در چارچوب همکاری مثبت مورد بررسی قرار گرفت.

طبق گزارش‌ها، سفر نخست لاریجانی به لبنان منجر به کاهش تنش‌ها شد و سفر دوم او در سالگرد اولین سال شهادت سید حسن نصرالله، بار مثبت‌تری داشت، به ویژه دیدار دوستانه با نواف سلام که از نظر شکل و محتوا مثبت و غیرتنش‌آمیز بود. در این دیدار، لاریجانی هدیه‌ای از زعفران و پسته ایرانی به نواف سلام تقدیم کرد.

طبق اطلاعات رسیده، بازتاب هماهنگی‌های ایران و عربستان در پرونده لبنان زمان‌بر است و نتایج مستقیم آن هنوز قابل مشاهده نیست، اما به‌صورت غیرمستقیم کاهش تنش‌های سیاسی در بیروت دیده می‌شود.

