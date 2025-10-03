رسانهها گزارش دادند:
ترامپ در پی اشتراکگذاری اطلاعات با اوکراین
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، رسانههای آمریکایی به نقل از منابع آگاه گزارش دادند که «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا، به سازمانهای اطلاعاتی این کشور دستور داده است که «برای اشتراکگذاری اطلاعات با اوکراین آماده شوند» که میتواند به اوکراین در انجام حملات در عمق خاک روسیه «کمک» کند.
فایننشال تایمز اعلام کرد که تصمیم نهایی هنوز اعلام نشده است.