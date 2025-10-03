خبرگزاری کار ایران
رسانه‌ها گزارش دادند:

ترامپ در پی اشتراک‌گذاری اطلاعات با اوکراین

رسانه‌های آمریکایی به نقل از منابع آگاه گزارش دادند که رئیس‌جمهور آمریکا، به سازمان‌های اطلاعاتی این کشور دستور داده است که «برای اشتراک‌گذاری اطلاعات با اوکراین آماده شوند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، رسانه‌های آمریکایی به نقل از منابع آگاه گزارش دادند که «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، به سازمان‌های اطلاعاتی این کشور دستور داده است که «برای اشتراک‌گذاری اطلاعات با اوکراین آماده شوند» که می‌تواند به اوکراین در انجام حملات در عمق خاک روسیه «کمک» کند.

رسانه‌های غربی به نقل از منابع خود گزارش دادند که «ترامپ به سازمان‌ها دستور داده است تا برای اشتراک‌گذاری اطلاعات آماده شوند.»

فایننشال تایمز اعلام کرد که تصمیم نهایی هنوز اعلام نشده است.

