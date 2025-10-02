به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «آنتونیو تاجانی» وزیر خارجه و معاون نخست‌وزیر ایتالیا، اظهار داشت که پاسخ نظامی رژیم صهیونیستی به حمله حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ از مرزهای دفاع از خود فراتر رفت و خاطرنشان کرد که ایتالیا در حال بررسی اعمال تحریم‌های جدید علیه مقامات صهیونیست است.

تاجانی امروز -پنجشنبه- در سخنانی در پارلمان ایتالیا گفت: «ایتالیا بارها خواستار پایان دادن به نقض قوانین بشردوستانه و حفاظت از غیرنظامیان بی‌گناه در غزه شده است».

وزیر خارجه ایتالیا افزود: «مردم غزه در نتیجه عملیات نظامی اسرائیل که بسیار فراتر از محدوده دفاع مشروع بوده است، رنج زیادی کشیده‌اند».

