خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ایتالیا:

درحال بررسی اعمال تحریم‌های جدید بر مقامات اسرائیلی هستیم

درحال بررسی اعمال تحریم‌های جدید بر مقامات اسرائیلی هستیم
کد خبر : 1694701
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر خارجه ایتالیا از بررسی‌ها برای تحریم‌های جدید علیه مقامات رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «آنتونیو تاجانی» وزیر خارجه و معاون نخست‌وزیر ایتالیا، اظهار داشت که پاسخ نظامی رژیم صهیونیستی به حمله حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ از مرزهای دفاع از خود فراتر رفت و خاطرنشان کرد که ایتالیا در حال بررسی اعمال تحریم‌های جدید علیه مقامات صهیونیست است.

تاجانی امروز -پنجشنبه- در سخنانی در پارلمان ایتالیا گفت: «ایتالیا بارها خواستار پایان دادن به نقض قوانین بشردوستانه و حفاظت از غیرنظامیان بی‌گناه در غزه شده است».

وزیر خارجه ایتالیا افزود: «مردم غزه در نتیجه عملیات نظامی اسرائیل که بسیار فراتر از محدوده دفاع مشروع بوده است، رنج زیادی کشیده‌اند».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی