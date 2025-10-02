ایتالیا:
درحال بررسی اعمال تحریمهای جدید بر مقامات اسرائیلی هستیم
وزیر خارجه ایتالیا از بررسیها برای تحریمهای جدید علیه مقامات رژیم صهیونیستی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «آنتونیو تاجانی» وزیر خارجه و معاون نخستوزیر ایتالیا، اظهار داشت که پاسخ نظامی رژیم صهیونیستی به حمله حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ از مرزهای دفاع از خود فراتر رفت و خاطرنشان کرد که ایتالیا در حال بررسی اعمال تحریمهای جدید علیه مقامات صهیونیست است.
تاجانی امروز -پنجشنبه- در سخنانی در پارلمان ایتالیا گفت: «ایتالیا بارها خواستار پایان دادن به نقض قوانین بشردوستانه و حفاظت از غیرنظامیان بیگناه در غزه شده است».
وزیر خارجه ایتالیا افزود: «مردم غزه در نتیجه عملیات نظامی اسرائیل که بسیار فراتر از محدوده دفاع مشروع بوده است، رنج زیادی کشیدهاند».