آمریکا به سیاست درهای باز ناتو پایان دهد

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، مجله فارین افرز در گزارشی اعلام کرد که آمریکا باید به سیاست درهای باز ناتو پایان دهد و از هرگونه گسترش این ائتلاف در آینده جلوگیری کند.

این مجله در گزارش خود خاطرنشان کرد که برای اطمینان از عدم گسترش دامنه تعهدات فراآتلانتیکی آمریکا و قدرت ناتو، واشنگتن باید مذاکرات رسمی را برای بستن درهای باز این ائتلاف و رد هرگونه گسترش آتی آن آغاز کند.

در این گزارش افزود شد که رویکرد دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا نسبت به اروپا تاکنون برای متزلزل کردن پایه‌های روابط فراآتلانتیکی، آنطور که در ۷۵ سال گذشته بوده، کافی نبوده است اما خبر خوب برای ترامپ این است که او هنوز بیش از سه سال فرصت دارد تا ایالات متحده را به سمت یک سیاست خارجی سوق دهد که منافع آن را در اولویت قرار دهد.

