امیدوارم بتوانیم با ایران کنار بیاییم

امیدوارم بتوانیم با ایران کنار بیاییم
به گزارش ایلنا، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا با اعلام این‌که با «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی درباره ایران گفت‌وگو کرده است، طی اظهاراتی مضحک گفت که امیدوارم ایران نیز روزی یکی از طرف‌های توافق ابراهیم باشد.

رئیس‌جمهوری آمریکا افزود که امیدوارم بتوانیم با ایران کنار بیاییم. 

وی با تأکید بر لزوم «همزیستی» اسرائیل با کشورهای منطقه گفت: «اسرائیل از جای خود خارج نخواهد شد و طبیعتاً باید با دول منطقه همزیستی کند».

 ترامپ افزود که یکی از اهداف طرح، فراهم‌کردن سازوکارهایی برای تضمین این همزیستی و امنیت جمعی است.

وی همچنین گفت که آمریکا امیدوار است تهران «شریک» این مسیر باشد و به همکاری منطقه‌ای برای تأمین صلح بپیوندد.

رئیس‌جمهوری آمریکا همچنین گفت که «تمرکز اصلی طرح، پایان فوری جنگ، بازگرداندن همه گروگان‌ها و تأمین بسترهای لازم برای برقراری صلحی پایدار» است و از همه طرف‌ها خواست «از فرصت پیش‌آمده برای دستیابی به راه‌حل استفاده کنند».

 

 

