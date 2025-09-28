خبرگزاری کار ایران
خاویر میلی خواستار تعویق سفر نتانیاهو به آرژانتین شد
رئیس جمهور آرژانتین از ترس کاهش بیشتر محبوبیت خود در بحبوحه انتخابات پارلمالی، خواستار تعویق سفر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به بوئنوس آیرس شد.

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، «خاویر میلی» رئیس جمهور آرژانتین، به دلیل ترس از کاهش بیشتر  محبوبیت   خود پیش از انتخابات پارلمانی، از «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی  درخواست کرد که سفر برنامه‌ریزی شده خود به آرژانتین را به تعویق بیندازد.

به گزارش روزنامه «یدیعوت آحارونوث»، نتانیاهو در حال آماده شدن برای سفر به بوئنوس آیرس بود، اما میلی از او خواست که این سفر را به تعویق بیندازد.

 با وجود حمایت مشهور میلی از رژیم صهیونیستی، رئیس جمهور آرژانتین گویا نگران این است که سفر نتانیاهو در دوره حساس پیش از انتخابات، از نظر سیاسی بر او تاثیر منفی بگذارد.

منابعی در آرژانتین مدعی شدند که این تصمیم کلی بوده و شامل همه سفرهای برنامه‌ریزی شده رهبران خارجی می‌شود و تاکید کردند که این تصمیم به طور خاص علیه رژیم صهیونیستی اتخاذ نشده.

 

 

 

 

 

 

 

