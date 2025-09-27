نواف سلام:
روابط ایران و لبنان باید بر اساس احترام باشد
نخستوزیر لبنان در دیدار با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تاکید کرد روابط دوکشور باید بر اساس احترام متقابل و عدم مداخله باشد.
«نواف سلام»، نخستوزیر لبنان در دیدار با علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تاکید کرد روابط دو کشور باید بر اساس احترام متقابل به حاکمیت یکدیگر و عدم مداخله در امور داخلی باشد.
لاریجانی پیش از دیدار با نخست وزیر لبنان، با «نبیه بری» رئیس پارلمان این کشور در مقر پارلمان دیدار کرد.