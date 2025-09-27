خبرگزاری کار ایران
روابط ایران و لبنان باید بر اساس احترام باشد

کد خبر : 1692239
نخست‌وزیر لبنان در دیدار با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تاکید کرد روابط دوکشور باید بر اساس احترام متقابل و عدم مداخله باشد.

به گزارش ایلنا به نقل از النهار، نخست‌وزیر لبنان در دیدار با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تاکید کرد روابط دوکشور باید بر اساس احترام متقابل و عدم مداخله باشد.

«نواف سلام»، نخست‌وزیر لبنان در دیدار با علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تاکید کرد روابط دو کشور باید بر اساس احترام متقابل به حاکمیت یکدیگر و عدم مداخله در امور داخلی باشد.

لاریجانی پیش از دیدار با نخست وزیر لبنان، با «نبیه بری» رئیس پارلمان این کشور در مقر پارلمان دیدار کرد.

