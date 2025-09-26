نماینده چین در شورای امنیت:
هدف از قطعنامه پیشنهادی، ایجاد فرصت بیشتر برای تلاشهای دیپلماتیک است
ماینده چین در جلسه شورای امنیت اعلام کرد که کشورش همراه با روسیه پیشنویس قطعنامهای را برای یک تمدید فنی ششماهه قطعنامه ۲۲۳۱ ارائه کرده است تا ایران را به تعامل بیشتر با آژانس بینالمللی انرژی اتمی تشویق کند و از امضاکنندگان اولیه برجام بخواهد فوراً مذاکرات را از سر بگیرند.
وی تأکید کرد: «این پیشنویس درباره جانبداری از ایران یا سه کشور اروپایی نیست؛ هدف آن ایجاد فرصت بیشتر برای تلاشهای دیپلماتیک و فراهم کردن شرایط برای یک راهحل سیاسی است».
نماینده چین افزود: «پکن از همه اعضای شورا میخواهد به این پیشنویس قطعنامه رأی مثبت دهند... بیایید با یکدیگر همکاری کنیم تا موضوع هستهای ایران بار دیگر در مسیر درست حلوفصل سیاسی و دیپلماتیک قرار گیرد«.