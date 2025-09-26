خبرگزاری کار ایران
نماینده چین در شورای امنیت:

هدف از قطعنامه پیشنهادی، ایجاد فرصت بیشتر برای تلاش‌های دیپلماتیک است

کد خبر : 1691764
ماینده چین در جلسه شورای امنیت اعلام کرد که کشورش همراه با روسیه پیش‌نویس قطعنامه‌ای را برای یک تمدید فنی شش‌ماهه قطعنامه ۲۲۳۱ ارائه کرده است تا ایران را به تعامل بیشتر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تشویق کند و از امضاکنندگان اولیه برجام بخواهد فوراً مذاکرات را از سر بگیرند.

وی تأکید کرد: «این پیش‌نویس درباره جانب‌داری از ایران یا سه کشور اروپایی نیست؛ هدف آن ایجاد فرصت بیشتر برای تلاش‌های دیپلماتیک و فراهم کردن شرایط برای یک راه‌حل سیاسی است».

نماینده چین افزود: «پکن از همه اعضای شورا می‌خواهد به این پیش‌نویس قطعنامه رأی مثبت دهند... بیایید با یکدیگر همکاری کنیم تا موضوع هسته‌ای ایران بار دیگر در مسیر درست حل‌وفصل سیاسی و دیپلماتیک قرار گیرد«.

 

