خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نماینده روسیه در نشست شورای امنیت:

غرب به جای دیپلماسی، بار دیگر سناریوی اعمال فشار را در پیش گرفت

غرب به جای دیپلماسی، بار دیگر سناریوی اعمال فشار را در پیش گرفت
کد خبر : 1691762
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده روسیه در جلسه شورای امنیت برای بررسی تعویق بازگشت تحریم‌ها علیه ایران، با انتقاد از رویکردهای غرب، گفت که مسکو امیدوار بود که آمریکا و همکاران اروپایی‌اش دوباره بیندیشند و راه دیپلماسی و گفت‌وگو را انتخاب کنند، نه باج‌خواهی ناشیانه‌ای که صرفاً به تشدید تنش در منطقه می‌انجامد.

به گزارش ایلنا، نماینده روسیه در جلسه شورای امنیت برای بررسی تعویق بازگشت تحریم‌ها علیه ایران، با انتقاد از رویکردهای غرب، گفت که مسکو امیدوار بود که آمریکا و همکاران اروپایی‌اش دوباره بیندیشند و راه دیپلماسی و گفت‌وگو را انتخاب کنند، نه باج‌خواهی ناشیانه‌ای که صرفاً به تشدید تنش در منطقه می‌انجامد.

وی افزود: «اما در عوض، در ۲۹ روزی که از آن زمان گذشته است، دقیقاً شاهد همان سناریوی معمول اروپایی‌ها مبنی بر اعمال فشار بودیم».

نماینده روسیه همچنین تأکید کرد: «اگر انگلیس و فرانسه واقعاً مایل به انجام تعهدات خود، عمل به وعده‌ها و، با توجه به رویکرد سازنده ایران، رد مکانیسم ماشه باشند، آنگاه رأی‌گیری درباره پیش‌نویس روسیه–چین آخرین فرصت را به آنها می‌دهد تا نشان دهند که واقعاً مسئولیت گفته‌های خود را می‌پذیرند».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی