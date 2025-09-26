غرب به جای دیپلماسی، بار دیگر سناریوی اعمال فشار را در پیش گرفت

به گزارش ایلنا، نماینده روسیه در جلسه شورای امنیت برای بررسی تعویق بازگشت تحریم‌ها علیه ایران، با انتقاد از رویکردهای غرب، گفت که مسکو امیدوار بود که آمریکا و همکاران اروپایی‌اش دوباره بیندیشند و راه دیپلماسی و گفت‌وگو را انتخاب کنند، نه باج‌خواهی ناشیانه‌ای که صرفاً به تشدید تنش در منطقه می‌انجامد.

وی افزود: «اما در عوض، در ۲۹ روزی که از آن زمان گذشته است، دقیقاً شاهد همان سناریوی معمول اروپایی‌ها مبنی بر اعمال فشار بودیم».

نماینده روسیه همچنین تأکید کرد: «اگر انگلیس و فرانسه واقعاً مایل به انجام تعهدات خود، عمل به وعده‌ها و، با توجه به رویکرد سازنده ایران، رد مکانیسم ماشه باشند، آنگاه رأی‌گیری درباره پیش‌نویس روسیه–چین آخرین فرصت را به آنها می‌دهد تا نشان دهند که واقعاً مسئولیت گفته‌های خود را می‌پذیرند».

