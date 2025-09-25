خبرگزاری کار ایران
فرانسه شکایت از ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری را پس گرفت

دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام کرد که فرانسه شکایت خود علیه ایران «به‌دلیل نقض حق حمایت کنسولی دو شهروند فرانسوی» که بیش از سه سال در بازداشت به سر می‌برند را پس گرفته است.

فرانسه پیش‌تر طی مواضعی بی‌اساس، ایران را متهم کرده بود که «سسیل کولر» و شریکش «ژاک پاری» را به‌طور خودسرانه بازداشت کرده از ارائه حمایت کنسولی مناسب جلوگیری کرده است. ایران همواره این اتهام‌ها را رد کرده است.

دیوان بین‌المللی دادگستری دلیل پس گرفتن شکایت توسط پاریس را اعلام نکرد و وزارت خارجه فرانسه نیز به‌طور فوری پاسخی ارائه نکرد.

ایران تأکید دارد که این دو شهروند فرانسوی اقدام به جاسوسی برای موساد کرده‌اند. 

 

 

