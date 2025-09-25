محمود عباس:
آماده همکاری با آمریکا، عربستان و فرانسه برای اجرای طرح صلح هستیم
رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در جریان سخنرانی ویدئو کنفرانسی در مجمع عمومی سازمان ملل بر ضرورت توقف حملات اسرائیل و لزوم حمایت جامعه جهانی از روند اصلاحات و برگزاری انتخابات تأکید کرد.
وی که موفق به دریافت ویزای آمریکا برای شرکت در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد نشده است، افزود: «از همه میخواهیم از تلاشهای ما در مسیر اصلاحات، از جمله برگزاری انتخابات، حمایت کنند. ما خواهان ایجاد یک دولت دموکراتیک و مدرن هستیم».
رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در ادامه گفت: «آمادهایم با رئیسجمهوری آمریکا، عربستان سعودی و فرانسه برای اجرای طرح صلح مطرحشده در کنفرانس نیویورک همکاری کنیم».
عباس افزود: «ضروری است دولت فلسطین مسئولیت کامل اداره امور غزه را برعهده بگیرد و این کار میتواند در قالب یک کمیته موقت اداری انجام شود».
رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین همچنین خواستار آن شد که «اداره مشروع فلسطین بر غزه با حمایت کشورهای عربی و تحت پوشش نیروهای فلسطینی و در چارچوب سازمان ملل انجام شود».
وی در ادامه با محکومکردن حملات اسرائیل تصریح کرد: «ما خواستار توقف فوری تجاوزات اسرائیل در غزه، کرانه باختری و قدس هستیم، چراکه این اقدامات راهحل دودولتی را تضعیف میکند».