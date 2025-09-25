آماده همکاری با آمریکا، عربستان و فرانسه برای اجرای طرح صلح هستیم

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در جریان سخنرانی ویدئو کنفرانسی در مجمع عمومی سازمان ملل بر ضرورت توقف حملات اسرائیل و لزوم حمایت جامعه جهانی از روند اصلاحات و برگزاری انتخابات تأکید کرد.

وی که موفق به دریافت ویزای آمریکا برای شرکت در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد نشده است، افزود: «از همه می‌خواهیم از تلاش‌های ما در مسیر اصلاحات، از جمله برگزاری انتخابات، حمایت کنند. ما خواهان ایجاد یک دولت دموکراتیک و مدرن هستیم».

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در ادامه گفت: «آماده‌ایم با رئیس‌جمهوری آمریکا، عربستان سعودی و فرانسه برای اجرای طرح صلح مطرح‌شده در کنفرانس نیویورک همکاری کنیم».

عباس افزود: «ضروری است دولت فلسطین مسئولیت کامل اداره امور غزه را برعهده بگیرد و این کار می‌تواند در قالب یک کمیته موقت اداری انجام شود».

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین همچنین خواستار آن شد که «اداره مشروع فلسطین بر غزه با حمایت کشورهای عربی و تحت پوشش نیروهای فلسطینی و در چارچوب سازمان ملل انجام شود».

وی در ادامه با محکوم‌کردن حملات اسرائیل تصریح کرد: «ما خواستار توقف فوری تجاوزات اسرائیل در غزه، کرانه باختری و قدس هستیم، چراکه این اقدامات راه‌حل دو‌دولتی را تضعیف می‌کند».

