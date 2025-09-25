خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

محمود عباس:

آماده همکاری با آمریکا، عربستان و فرانسه برای اجرای طرح صلح هستیم

آماده همکاری با آمریکا، عربستان و فرانسه برای اجرای طرح صلح هستیم
کد خبر : 1691472
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در جریان سخنرانی ویدئو کنفرانسی در مجمع عمومی سازمان ملل بر ضرورت توقف حملات اسرائیل و لزوم حمایت جامعه جهانی از روند اصلاحات و برگزاری انتخابات تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در جریان سخنرانی ویدئو کنفرانسی در مجمع عمومی سازمان ملل بر ضرورت توقف حملات اسرائیل و لزوم حمایت جامعه جهانی از روند اصلاحات و برگزاری انتخابات تأکید کرد.

وی که موفق به دریافت ویزای آمریکا برای شرکت در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد نشده است، افزود: «از همه می‌خواهیم از تلاش‌های ما در مسیر اصلاحات، از جمله برگزاری انتخابات، حمایت کنند. ما خواهان ایجاد یک دولت دموکراتیک و مدرن هستیم».

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در ادامه گفت: «آماده‌ایم با رئیس‌جمهوری آمریکا، عربستان سعودی و فرانسه برای اجرای طرح صلح مطرح‌شده در کنفرانس نیویورک همکاری کنیم».

عباس افزود: «ضروری است دولت فلسطین مسئولیت کامل اداره امور غزه را برعهده بگیرد و این کار می‌تواند در قالب یک کمیته موقت اداری انجام شود».

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین همچنین خواستار آن شد که «اداره مشروع فلسطین بر غزه با حمایت کشورهای عربی و تحت پوشش نیروهای فلسطینی و در چارچوب سازمان ملل انجام شود».

وی در ادامه با محکوم‌کردن حملات اسرائیل تصریح کرد: «ما خواستار توقف فوری تجاوزات اسرائیل در غزه، کرانه باختری و قدس هستیم، چراکه این اقدامات راه‌حل دو‌دولتی را تضعیف می‌کند».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی