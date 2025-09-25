سارکوزی محکوم شد

به گزارش ایلنا به نقل از یورونیوز، دادگاهی در پاریس امروز -پنج‌شنبه- «نیکولا سارکوزی» رئیس‌جمهور سابق فرانسه را در پرونده‌ای که او را به اتهام تامین مالی غیرقانونی مبارزات انتخاباتی از رژیم «معمر قذافی» رهبر سابق لیبی، برای تضمین پیروزی انتخاباتی خود در سال ۲۰۰۷ محاکمه کرد، به جرم توطئه جنایی مجرم شناخت، اما از اختلاس بودجه عمومی و فساد تبرئه شد.

دادگاه اعلام کرد که اتهام توطئه جنایی مربوط به مشارکت او در گروهی است که بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ یک فساد را تدارک دیده بودند.

با این حال، دادگاه روز پنجشنبه رئیس جمهور اسبق فرانسه را از فساد، اختلاس از بودجه عمومی لیبی و تامین مالی غیرقانونی مبارزات انتخاباتی تبرئه کرد.

دادگاه هنوز در حال بررسی جزئیات حکم خود است و هنوز سارکوزی ۷۰ ساله را که بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ بالاترین مقام فرانسه را بر عهده داشت، محکوم نکرده است.

سارکوزی می‌تواند به این حکم اعتراض کند که در صورت اعتراض، هرگونه حکمی را تا زمان اعلام نتیجه به حالت تعلیق در می‌آورد.

