خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سارکوزی محکوم شد

سارکوزی محکوم شد
کد خبر : 1691353
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور سابق فرانسه، به جرم توطئه جنایی محکوم شد.

به گزارش ایلنا به نقل از یورونیوز، دادگاهی در پاریس امروز -پنج‌شنبه- «نیکولا سارکوزی» رئیس‌جمهور سابق فرانسه را  در پرونده‌ای که او را به اتهام تامین مالی غیرقانونی مبارزات انتخاباتی از رژیم «معمر قذافی» رهبر سابق لیبی، برای تضمین پیروزی انتخاباتی خود در سال ۲۰۰۷ محاکمه کرد، به جرم توطئه جنایی مجرم شناخت، اما از اختلاس بودجه عمومی و فساد تبرئه شد.

 دادگاه اعلام کرد که اتهام توطئه جنایی مربوط به مشارکت او در گروهی است که بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ یک فساد را تدارک دیده بودند.

با این حال، دادگاه روز پنجشنبه رئیس جمهور اسبق فرانسه را   از فساد، اختلاس از بودجه عمومی لیبی و تامین مالی غیرقانونی مبارزات انتخاباتی تبرئه کرد.

دادگاه هنوز در حال بررسی جزئیات حکم خود است و هنوز سارکوزی ۷۰ ساله را که بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ بالاترین مقام فرانسه را بر عهده داشت، محکوم نکرده است.

سارکوزی می‌تواند به این حکم اعتراض کند که در صورت اعتراض، هرگونه حکمی را تا زمان اعلام نتیجه به حالت تعلیق در می‌آورد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی