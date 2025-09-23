خبرگزاری کار ایران
English العربیه
دولت لبنان و مقاومت همواره به آتش‌بس متعهد بوده‌اند

رئیس پارلمان لبنان، در نخستین سالگرد تجاوز رژیم صهیونیستی بار دیگر بر پایبندی کشورش به توافق آتش‌بس تأکید کرده و تصریح کرد که رئیس‌جمهوری، دولت و مقاومت از همان لحظه نخست، در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ به آن متعهد بودند.

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان، در نخستین سالگرد تجاوز رژیم صهیونیستی بار دیگر بر پایبندی کشورش به توافق آتش‌بس تأکید کرده و تصریح کرد که رئیس‌جمهوری، دولت و مقاومت از همان لحظه نخست، در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ به آن متعهد بودند.

بری امروز -سه‌شنبه- اظهارات «توماس باراک» فرستاده ویژه آمریکا درباره دولت، ارتش و مقاومت را رد کرده و آن را «متناقض با سخنان پیشین وی» دانست.

وی افزود: «منتظر موضع رسمی دولت لبنان برای پاسخ به باراک هستیم».

باراک پیش‌تر در گفت‌وگو با شبکه «اسکای نیوز» گفته بود: «مسئولیت بر عهده دولت لبنان است، این نقش ما نیست. اگر دولت لبنان می‌خواهد ثبات را بازگرداند، باید به‌روشنی نیت خود را برای خلع سلاح حزب‌الله اعلام کند، اما از ترس بروز جنگ داخلی درنگ می‌کند».

وی همچنین درباره ارتش و حزب‌الله گفته بود: «ما ارتش لبنان را برای جنگیدن با اسرائیل مسلح نخواهیم کرد و نمی‌خواهیم آن را برای جنگیدن با مردم خود، یعنی حزب‌الله، مجهز کنیم. اما حزب‌الله دشمن ماست، همانند ایران، و باید تأمین مالی‌اش متوقف شود. این تنها راه متوقف کردن حزب‌الله است».

در مقابل، بری تأکید کرد که ارتش لبنان «امید و اتکای ما برای دفاع از سرزمین، حاکمیت و حفظ صلح داخلی در برابر هر تجاوزی است که لبنان را هدف قرار دهد».

وی خاطرنشان کرد که ارتش «هرگز مرزبان اسرائیل نخواهد بود، سلاحش ابزار فتنه نیست و مأموریتش مقدس بوده و حفاظت از لبنان و لبنانی‌ها است».

 

 

