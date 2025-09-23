به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رسانه‌های عربی و بین‌المللی به سخنان عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر در اجلاس فوق‌العاده عربی-اسلامی در دوحه توجه ویژه‌ای کرده‌اند، به‌ویژه اینکه او اسرائیل را «دشمن» خواند؛ واژه‌ای که از زمان امضای معاهده صلح مصر–اسرائیل در ۱۹۷۹ از ادبیات رسمی قاهره حذف شده بود. این رویکرد موجب شده تنش‌ها میان قاهره و تل‌آویو وارد مرحله جدیدی شود.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم اسرائیل، در تماس با دولت آمریکا خواستار فشار بر مصر برای کاهش حضور نظامی این کشور در شبه‌جزیره سینا شده است. نتانیاهو به وزیر امور خارجه آمریکا، مارکو روبیو، در جریان بازدیدش از اسرائیل، ادعا کرد که مصر با استقرار نیروهای نظامی و تجهیزات سنگین، نقض پیمان صلح میان دو کشور را رقم زده است.

بر اساس این توافقنامه، حضور امنیتی مصر در سینا محدود به چند صد نیروی مجهز به سلاح‌های سبک بود. اما با ظهور گروه‌های مسلح جهادی و تهدیدهای امنیتی، توافقی میان مصر و اسرائیل شکل گرفت تا تعداد نیروهای مصر افزایش یابد. امروز شمار نیروهای مصر در سینا به حدود ۴۰ هزار نفر می‌رسد و اسرائیل، مصر را به احداث زیرساخت‌های نظامی از جمله دو فرودگاه مجهز به پذیرش هواپیماهای نظامی متهم می‌کند.

با این حال، سازمان اطلاعات عمومی مصر این اتهامات را رد، و تأکید می‌کند هرگونه افزایش شمار نیروها و تجهیزات نظامی مصر با اطلاع و موافقت اسرائیل انجام شده و مصر همچنان به پیمان صلح به‌عنوان یک گزینه استراتژیک پایبند است. کارشناسان نظامی اسرائیلی نیز معتقدند تهدید نیروهای مصری در سینا برای اسرائیل، با توجه به تجهیزات و توان رزمی واقعی آنها، اغراق‌آمیز است.

طرح آواره کردن مردم غزه

علت واقعی تنش شدید میان قاهره و تل‌آویو، طرح کابینه نتانیاهو برای آواره کردن ساکنان غزه به سینا و تحت کنترل گرفتن کامل این منطقه عنوان شده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نیز از این طرح با عنوان ساخت «یک منطقه ساحلی توسعه‌یافته» در غزه حمایت کرده بود.

مصر از همان ابتدا این طرح را کاملا رد و اعلام کرده است که پذیرش دو میلیون فلسطینی در سینا، فاجعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای این کشور رقم خواهد زد و عملا به معنای پایان مسئله فلسطین در غزه است؛ موضوعی که قاهره نمی‌تواند تحمل کند.

در پاسخ، مصر حضور نظامی خود در مرز با غزه را تقویت کرده است؛ اقدامی که ظاهرا دلیل اعتراضات اسرائیل نیز محسوب می‌شود. مقامات مصری معتقدند با وجود اطمینان‌‌بخشی اسرائیل، روند فشار بر ساکنان غزه برای حرکت به جنوب و منطقه رفح ادامه دارد و حملات هوایی اخیر به شهر غزه نیز نشان‌دهنده تلاش این رژیم برای مستقر کردن ساکنان در مرزهای مصری و ایجاد شکاف در بخش‌هایی از دیوارهای حفاظتی مرزی میان غزه و مصر است؛ امری که می‌تواند مسیر فرار و ورود فلسطینیان به سمت سینا را فراهم کند.

رسانه‌های وابسته به اخوان‌المسلمین هشدار داده‌اند که ارتش مصر تنها دو گزینه دارد: یا با شلیک به فلسطینیان فراری از حملات اسرائیل، برخورد کند، یا آنها را پذیرش کرده و عملا طرح اسرائیل برای کوچ اجباری را اجرا کند.

با وجود تأکید مصر بر پایبندی به پیمان صلح با اسرائیل، سؤال اصلی همچنان باقی است: قاهره چگونه می‌تواند از این بن‌بست دشوار عبور کند؟

