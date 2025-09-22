خبرگزاری کار ایران
هشدار اروپا به رژیم صهیونیستی نسبت به الحاق کرانه باختری

رسانه‌های اسرائیلی از هشدار شدید اتحادیه اروپا به رژیم صهیونیستی در مورد الحاق کرانه باختری خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که مقام های اوپایی هشدار تندی را به رژیم  اسرائیل در خصوص برنامه‌های اعلام شده مبنی بر الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری اشغالی صادر کردند.

به گزارش شبکه ۱۲ اسرائیل، چندین مقام اروپایی پس از آنکه دولت رژیم صهیونیستی چشم‌انداز الحاق بخش‌هایی از قلمرو فلسطین که تخت اشغال آنها است را مطرح کرد، پیانم تندی را به دولت این رژیم ارسال کردند.

این مقامات هشدار دادند که اگر «بنامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و دولت وی خواستار  نابودی هرچه که در خاورمیانه ساخته شده  هستند، بایدبا عواقب آن مواجه شوند».

این هشدار به دنبال اظهارت گزافه نتانیاهو که اخیرا اشاره کرده بود رژیم صهیونیستی ممکن است بخش‌هایی از کرانه باختری را در واکنش به  به رسمیت شناختن کشور فلسطین از سوی بریتانیا، کانادا و استرالیا الحاق کند، بیان شد.

 

 

