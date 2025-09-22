خبرگزاری کار ایران
رئیس‌ جمهور کره جنوبی:

باید راهی برای همزیستی مسالمت آمیز بیابیم

رئیس‌‍ جمهور کره جنوبی خواستار همزیستی مسالمت آمیز میان بازیگران منطقه‌ای شد و نسبت تشدید تنش‌ها هشدار داد.

به گزارش ایلنا به  نقل از تاس، «لی جائه میونگ» رئیس جمهور کره جنوبی، در مصاحبه‌ای با رویترز، ضمن دعوت بازیگران منطقه‌ای‌، از جمله کره شمالی، چین و روسیه،  نسبت به تشدید تنش‌ها هشدار داد.

لی در اظهارت خود  بر تقابل فزاینده میان اردوگاه سوسیالیستی و سرمایه‌داری کشورها تاکید کرد و  اظهار داشت که کشورش به دلیل موقعیت جغرافیایی‌اش، در معرض خطر قرار گرفتن در خط مقدم هرگونه درگیری بین این اردوگاه‌ها است.

رئیس‌ جمهور کره جنوبی به یک مارپیچ تشدید رقابت اشاره کرد که در آن جمهوری کره، آمریکا و ژاپن همکاری خود را تعمیق می‌بخشند، چرا کره شمالی، چین و روسیه همکاری نزدیک‌تری با یکدیگر دارند.

رهبر کره جنوبی گفت: «این وضعیت بسیار خطرناکی است و ما باید راهی برای خروج از تشدید تنش‌های نظامی و همزیستی مسالمت آمیز بیابیم».

 

 

 

