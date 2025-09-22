خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیشنهاد مادورو برای دیدار با دونالد ترامپ

پیشنهاد مادورو برای دیدار با دونالد ترامپ
کد خبر : 1689580
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور ونزوئلا، چند روز پس از اولین حمله هوایی آمریکا که یک قایق ونزوئلایی متهم به حمل قاچاقچیان مواد مخدر را هدف قرار داد، پیشنهاد مذاکره مستقیم با دولت ‌ایالات متحده، را مطرح کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «نیکولاس مادورو»، رئیس‌جمهور ونزوئلا، چند روز پس از اولین حمله هوایی آمریکا که یک قایق ونزوئلایی متهم به حمل قاچاقچیان مواد مخدر را هدف قرار داد، پیشنهاد مذاکره مستقیم با دولت ‌ایالات متحده، را مطرح کرد.

بنا به گزارش‌ها، مادورو در نامه‌ای که در تاریخ ۶ سپتامبر به «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا ارسال کرد، ادعاهای واشنگتن مبنی بر اینکه کشورش نقش عمده‌ای در قاچاق مواد مخدر دارد را رد کرد.

وی توضیح داد که تنها ۵ درصد از مواد مخدر تولید شده در کلمبیا از طریق کشورش قاچاق می‌شود و مقامات ونزوئلا ۷۰ درصد از آنها را خنثی و نابود کرده‌اند.

مادورو در پیام خود گفت: «آقای رئیس جمهور، امیدوارم که با هم بتوانیم دروغ‌هایی را که روابط ما را که باید تاریخی و صلح‌آمیز باشد، لکه‌دار کرده است، رد کنیم. این مسائل و سایر مسائل همیشه برای گفت‌وگوی مستقیم و صریح با ریچارد گرنل، فرستاده ویژه شما، برای غلبه بر سر و صدای رسانه‌ها و اخبار جعلی، باز خواهد ماند.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی