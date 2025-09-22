پیشنهاد مادورو برای دیدار با دونالد ترامپ
به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «نیکولاس مادورو»، رئیسجمهور ونزوئلا، چند روز پس از اولین حمله هوایی آمریکا که یک قایق ونزوئلایی متهم به حمل قاچاقچیان مواد مخدر را هدف قرار داد، پیشنهاد مذاکره مستقیم با دولت ایالات متحده، را مطرح کرد.
بنا به گزارشها، مادورو در نامهای که در تاریخ ۶ سپتامبر به «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا ارسال کرد، ادعاهای واشنگتن مبنی بر اینکه کشورش نقش عمدهای در قاچاق مواد مخدر دارد را رد کرد.
وی توضیح داد که تنها ۵ درصد از مواد مخدر تولید شده در کلمبیا از طریق کشورش قاچاق میشود و مقامات ونزوئلا ۷۰ درصد از آنها را خنثی و نابود کردهاند.
مادورو در پیام خود گفت: «آقای رئیس جمهور، امیدوارم که با هم بتوانیم دروغهایی را که روابط ما را که باید تاریخی و صلحآمیز باشد، لکهدار کرده است، رد کنیم. این مسائل و سایر مسائل همیشه برای گفتوگوی مستقیم و صریح با ریچارد گرنل، فرستاده ویژه شما، برای غلبه بر سر و صدای رسانهها و اخبار جعلی، باز خواهد ماند.»