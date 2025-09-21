بنبست در مذاکرات غزه؛ حماس از دیدار مجدد در قطر ابراز نگرانی کرد
در حالی که مذاکرات برای توقف جنگ غزه و آزادی گروگانهای اسرائیلی همچنان در بنبست قرار دارد، پیامهای متقابل بین دولت آمریکا و گروه حماس در قطر رد و بدل شده است.
به گزارش ایلنا، کانال ۱۳ تلویزیون عبریزبان شنبه شب گزارش داد که در حالی که دولت آمریکا برای از سرگیری مذاکرات فشار میآورد، پیام دریافتشده از رهبران حماس در قطر این بود: «ما از دیدار مجدد در قطر برای بررسی گزینهها در شرایط تهدیدات مداوم اسرائیل و تلاش برای ترور مجدد رهبران حماس در دوحه نگران هستیم.»
این گزارش افزود که این پیام حماس با وجود اطمینان قطر مبنی بر تأمین امنیت هرگونه نشست رهبران حماس پس از تجاوز هوایی اسرائیل به دوحه در نهم سپتامبر صادر شده است. این حمله منجر به کشته شدن یک مأمور امنیتی قطری و پنج عضو رده دوم حماس، از جمله فرزند خلیل الحیه، رئیس حماس در غزه شد.
بر اساس گزارش سایت آمریکایی «اکسیوس»، قطر درخواست عذرخواهی رسمی از اسرائیل بابت حمله هوایی به دوحه را مطرح کرده است تا بتواند دوباره تلاشهای میانجیگری برای توقف جنگ در غزه و آزادی گروگانها را از سر بگیرد.
این حمله تجاوزکارانه اسرائیل که باعث شهادت پنج عضو حماس و یک مأمور امنیتی قطری شد، موجب تعلیق نقش قطر به عنوان میانجی گردید و نگرانی دولت دونالد ترامپ را برانگیخته است، چرا که این دولت میانجیگری قطر را برای تسهیل آزادی گروگانها و پایان جنگ ضروری میداند.