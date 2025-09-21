خبرگزاری کار ایران
هشدار ترامپ به طالبان درباره پایگاه بگرام

کد خبر : 1688911
رئیس‌جمهوری آمریکا شامگاه شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» به افغانستان هشدار داد که اگر پایگاه هوایی بگرام را به ایالات متحده بازنگرداند، «اتفاقات بدی» رخ خواهد داد.

به گزارش ایلنا، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا شامگاه شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» به افغانستان هشدار داد که اگر پایگاه هوایی بگرام را به ایالات متحده بازنگرداند، «اتفاقات بدی» رخ خواهد داد.

ترامپ نوشت: «اگر افغانستان پایگاه بگرام را به کسانی که آن را ساخته‌اند، یعنی ایالات متحده آمریکا، پس ندهد، اوضاع بدی پیش خواهد آمد».

وی طی روزهای اخیر بارها خواستار بازپس‌گیری این پایگاه استراتژیک در خاک افغانستان شده و تأکید کرده بود: «می‌خواهیم دوباره کنترل آن را به دست آوریم. این پایگاه تنها یک ساعت با مراکز تولید تسلیحات هسته‌ای چین فاصله دارد».

در مقابل، مقام‌های طالبان این درخواست را رد کرده و تأکید کرده‌اند که حاکمیت افغانستان خط قرمزی است که نمی‌توان از آن عبور کرد.

با این حال، طالبان احتمال گفت‌وگوهای آینده برای بهبود روابط با واشنگتن را منتفی ندانسته است. 

ترامپ همزمان به دنبال احیای یا بازپس‌گیری پایگاه‌های نظامی با اهمیت راهبردی در نزدیکی چین است.

در همین چارچوب، آمریکا و کره‌جنوبی در حال بررسی بازگشایی یک پایگاه دریایی پیشین ایالات متحده در فیلیپین هستند.

 

انتهای پیام/
