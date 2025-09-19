خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بروز نقص فنی در بالگرد حامل ترامپ و همسرش طی سفری به انگلیس

بروز نقص فنی در بالگرد حامل ترامپ و همسرش طی سفری به انگلیس
کد خبر : 1688130
لینک کوتاه کپی شد.

کاخ سفید از بروز نقص فنی در بالگرد حامل رئیس‌جمهور آمریکا و همسرش در پایان سفر به بریتانیا خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، کاخ سفید از بروز نقص فنی در بالگرد حامل رئیس‌جمهور آمریکا و همسرش در پایان سفر به بریتانیا خبر داد.

سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد: «به دلیل بروز نقص فنی هلیکوپتری که حامل ترامپ و ملانیا بود در پایان سفر رسمی او به انگلیس، مجبور شد تغییر مسیر دهد و در فرودگاه لوتون، یکی دیگر از فرودگاه‌های این کشور به زمین بنشیند.»

سخنگوی کاخ سفید همچنین گفت: «این تصمیم به دلیل احتیاط فراوان گرفته شد و دونالد ترامپ و ملانیا بانوی اول به سلامت سوار هلیکوپتر پشتیبانی شدند.»

بنا به اظهارات سخنگوی کاخ سفید، خدمات اضطراری نیز در پی بروز نقص فنی در هلیکوپتر حامل ترامپ و بانوی اول در فرودگاه محلی لوتون در محل حضور یافتند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی