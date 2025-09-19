بروز نقص فنی در بالگرد حامل ترامپ و همسرش طی سفری به انگلیس

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، کاخ سفید از بروز نقص فنی در بالگرد حامل رئیس‌جمهور آمریکا و همسرش در پایان سفر به بریتانیا خبر داد.

سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد: «به دلیل بروز نقص فنی هلیکوپتری که حامل ترامپ و ملانیا بود در پایان سفر رسمی او به انگلیس، مجبور شد تغییر مسیر دهد و در فرودگاه لوتون، یکی دیگر از فرودگاه‌های این کشور به زمین بنشیند.»

سخنگوی کاخ سفید همچنین گفت: «این تصمیم به دلیل احتیاط فراوان گرفته شد و دونالد ترامپ و ملانیا بانوی اول به سلامت سوار هلیکوپتر پشتیبانی شدند.»

بنا به اظهارات سخنگوی کاخ سفید، خدمات اضطراری نیز در پی بروز نقص فنی در هلیکوپتر حامل ترامپ و بانوی اول در فرودگاه محلی لوتون در محل حضور یافتند.

