وزارت خارجه آمریکا فروش موشک به هلند را تایید کرد

وزارت خارجه آمریکا فروش موشک به هلند را تایید کرد
وزارت خارجه آمریکا، فروش احتمالی موشک‌های هوا به هوا به هلند را تایید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، پنتاگون روزگذشته-سه‌شنبه- اعلام کرد که  وزارت خارجه آمریکا فروش احتمالی موشک‌های پیشرفته «ای‌‌آی‌ام-۱۲۰ سی»، موشک‌های میانبرد هوا به هوا و تجهیزات مرتبط با آن به هلند را تاکید کرد.

آژانس همکاری دفاعی آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که هزینه احتمالی این فروش ۵۷۰ میلیون دلار است.

این آژانس افزود: «این فروش پیشنهادی، با تضمین داشتن مهمات مدرن و توانمند هوا به هوا، توانایی هلند را برای مقابله با تهدیدات فعلی و آینده بهبود می‌بخشد».

 

 

