وزارت خارجه آمریکا فروش موشک به هلند را تایید کرد

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، پنتاگون روزگذشته-سه‌شنبه- اعلام کرد که وزارت خارجه آمریکا فروش احتمالی موشک‌های پیشرفته «ای‌‌آی‌ام-۱۲۰ سی»، موشک‌های میانبرد هوا به هوا و تجهیزات مرتبط با آن به هلند را تاکید کرد.

آژانس همکاری دفاعی آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که هزینه احتمالی این فروش ۵۷۰ میلیون دلار است.

این آژانس افزود: «این فروش پیشنهادی، با تضمین داشتن مهمات مدرن و توانمند هوا به هوا، توانایی هلند را برای مقابله با تهدیدات فعلی و آینده بهبود می‌بخشد».

