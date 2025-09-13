ترامپ به دنبال تحقیقات درباره جورج سوروس

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر قصد خود برای تحقیقات درباره «جورج سوروس» سرمایه‌گذار آمریکایی درباره مشارکت وی در سازماندهی اعتراضات در ایالات متحده را ببیان کرد.

رئیس‌جمهور ایالات متحده در گفت‌وگو با فاکس نیوز گفت: «ما درباره سوروس تحقیق می‌کنیم، فکر کنم این یک پروند ریکو (قانون مبارزه با جرائم سازمان یافته) علیه وی و دیگران باشد. چرا که این شبیه چیزی بیش از اعتراضات است. این یک آشوب واقعی است».

ترامپ در تاریخ ۲۷ آگوست خواستار پاسخگویی سوروس و پسرش به جهت اعتراضات خشونت‌آمیز در آمریکا شده بود.

انتهای پیام/