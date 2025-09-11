وزیر خارجه قطر:
هدف تروریسم دولتی اسرائیل قرار گرفتیم
وزیرخارجه قطر از آغاز اقدامات قانونی علیه اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه این کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «سلطان المریخی» وزیر خارجه قطر، دولت رژیم صهیونیستی را مسئول تشدید تنشها در منطقه و پیامدهای آن دانست و تاکید کرد که کشورش هدف تروریسم دولتی اسرائیل تحت رهبری رهبری «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.
وزیر قطر در مراسم افتتاحیه هشتمین نشست وزیران گفتوگوی استراتژیک میان روسیه و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در «سوچی» گفت: «ما تمام اقدامات قانونی را علیه تجاوز اسرائیل آغاز کردهایم».
المریخی تایید کرد: «دولت قطر به همکاری با شرکای استراتژیک خود برای ترویج عدالت و دفاع از مشروعیت بینالمللی که از حقوق مردم برای تعیین سرنوشت و کرامت محافظت میکند، ادامه خواهد داد».
وی گفت: «ما در معرض تجاوز اسرائیل قرار گرفتیم که منجر به از دست رفتن جان افراد بیگناه شد و این نقض هنجارهای بینالمللی است».