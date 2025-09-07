خبرگزاری کار ایران
وزیر بازرگانی آمریکا، نماینده یک قدرت استعماری است

نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، وزیر بازرگانی آمریکا را نماینده یک قدرت استعماری توصیف کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «میخائیل اولیانوف»، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین در پاسخ به اظهارات «هاوارد لوتنیک»، وزیر بازرگانی ایالات متحده درباره هند،  او را نماینده یک قدرت استعماری توصیف کرد.

اولیانوف به اظهارات لوتنیک مبنی بر اینکه  هند هنوز از گشودن بازار داخلی خود به روی محصولات آمریکایی، توقف خرید نفت روسیه و تعلیق مشارکت خود در گروه بریکس خودداری می‌کند، واکنش نشان داد. 

وی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این مرد (لوتنیک) مانند نماینده یک قدرت استعماری رفتار می‌کند. او واقعا  نمی‌فهمد که چرا هند به تهدیدها و باج‌گیری‌های واشنگتن توجه نمی‌کند». 

ایالات متحده در ۶ آگوست ۲۵ درصد تعرفه اضافی بر هند به دلیل خرید نفت و فرآورده‌های نفتی روسیه اعمال کرد. در نتیجه، تعرفه واردات کالاها و خدمات هندی به ۵۰ درصد افزایش یافت.

 

