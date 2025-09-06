خبرگزاری کار ایران
گزارشگر سابق سازمان ملل:

عدم محکومیت جنایات اسرائیل نوعی حمایت دیپلماتیک است

کد خبر : 1682527
گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل در امور فلسطین گفت که محکوم نکردن اسرائیل یا انجام ندادن اقدامات لازم علیه آن نوعی حمایت دیپلماتیک محسوب می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «ریچارد فالک»، گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل در امور فلسطین  روز گذشته -جمعه- گفت که محکوم نکردن اسرائیل یا انجام ندادن اقدامات لازم علیه آن نوعی حمایت دیپلماتیک محسوب می‌شود.

فالک تاکید کرد که نادیده گرفتن محکومیت اسرائیل یا اکتفای صرف به صدور بیانیه بدون انجام اقدامات عملی به منزله همدستی دیپلماتیک در جرم است.

وی گفت: « ایالات متحده فراتر از همدستی رفته و خود به بخشی از فرآیند نابودی تبدیل شده است. بدون همدستی سایر کشورها، اسرائیل نمی‌توانست کاری را که اکنون انجام می‌دهد، انجام دهد». 

فالک همچنین از امتناع واشنگتن از اعطای روادید به نمایندگان فلسطینی برای شرکت در جلسات مجمع عمومی سازمان ملل انتقاد  و آن را تضعیف اصل حل مسالمت‌آمیز نزاع توصیف کرد.

ویبه ممنوعیت ورود کارکنان سازمان ملل و هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران توسط اسرائیل اشاره کرد و گفت این نشان دهنده سیاست اولویت دادن به دروغ و مجازات حقیقت است.

 

 

 

