خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ادعای رئیس مجلس نمایندگان آمریکا:

ترامپ در پرونده اپستین، مخبر اف بی آی بوده است

ترامپ در پرونده اپستین، مخبر اف بی آی بوده است
کد خبر : 1682520
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا ادعا کرد که رئیس جمهور این کشور در پرونده عامل فساد جنسی به عنوان مخبر عمل کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «مایک جانسون»، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور این کشور   در پرونده «جفری اپستین»  که به اتهام سوءاستفاده جنسی از دختران و اداره یک حلقه فحشا در حین بازداشت مرده پیدا شد، به عنوان مخبر دفتر تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی)   عمل کرده است.

جانسون عصر روز گذشته -جمعه- مدعی شد  که رئیس جمهور عمیقا با زنانی که متحمل این آسیب وحشتناک شده‌اند، همدردی می‌کند.

وی افزود: «رئیس جمهور از زنانی که متحمل این آسیب غیرقابل وصف شده‌اند، آگاه است و نسبت به آنها احساس همدردی زیادی دارد. این موضوع او را منزجر می‌کند». 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی