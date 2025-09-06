ادعای رئیس مجلس نمایندگان آمریکا:
ترامپ در پرونده اپستین، مخبر اف بی آی بوده است
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا ادعا کرد که رئیس جمهور این کشور در پرونده عامل فساد جنسی به عنوان مخبر عمل کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «مایک جانسون»، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور این کشور در پرونده «جفری اپستین» که به اتهام سوءاستفاده جنسی از دختران و اداره یک حلقه فحشا در حین بازداشت مرده پیدا شد، به عنوان مخبر دفتر تحقیقات فدرال (افبیآی) عمل کرده است.
جانسون عصر روز گذشته -جمعه- مدعی شد که رئیس جمهور عمیقا با زنانی که متحمل این آسیب وحشتناک شدهاند، همدردی میکند.
وی افزود: «رئیس جمهور از زنانی که متحمل این آسیب غیرقابل وصف شدهاند، آگاه است و نسبت به آنها احساس همدردی زیادی دارد. این موضوع او را منزجر میکند».