خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مخالفت قاطع اردن با آوارگی اجباری مردم فلسطین

مخالفت قاطع اردن با آوارگی اجباری مردم فلسطین
کد خبر : 1682465
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت امور خارجه اردن در بیانیه‌ای اعلام کرد که با شدیدترین لحن، اظهارات خصمانه و غیرقابل قبول افراط‌گرایان در دولت اسرائیل درباره آواره کردن فلسطینی‌ها از سرزمینشان را محکوم می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از القدس العربی، وزارت امور خارجه اردن در بیانیه‌ای اعلام کرد که با شدیدترین لحن، اظهارات خصمانه و غیرقابل قبول افراط‌گرایان در دولت اسرائیل درباره آواره کردن فلسطینی‌ها از سرزمینشان را محکوم می‌کند.

وزارت امور خارجه اردن این اقدام را نقض آشکار قوانین بین‌المللی و حقوق بشردوستانه بین‌المللی و تجاوز آشکار به حق مسلم مردم فلسطین برای ماندن در سرزمین خود و تأسیس کشور مستقل و دارای حاکمیت فلسطین بر اساس مرزهای ۴ ژوئن ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی دانست.

این وزارتخانه بار دیگر  بر رد مطلق آواره کردن فلسطینی‌ها از سرزمینشان تاکید کرد  و آن را جنایت جنگی دانست که اردن با تمام توان خود با آن مقابله خواهد کرد.

در این بیانیه بر حمایت اردن از موضع  مصر در مخالفت با آواره کردن فلسطینی‌ها از غزه و تلاش برای نابودی آرمان فلسطین  تاکید شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی