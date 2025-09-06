مخالفت قاطع اردن با آوارگی اجباری مردم فلسطین
وزارت امور خارجه اردن در بیانیهای اعلام کرد که با شدیدترین لحن، اظهارات خصمانه و غیرقابل قبول افراطگرایان در دولت اسرائیل درباره آواره کردن فلسطینیها از سرزمینشان را محکوم میکند.
وزارت امور خارجه اردن این اقدام را نقض آشکار قوانین بینالمللی و حقوق بشردوستانه بینالمللی و تجاوز آشکار به حق مسلم مردم فلسطین برای ماندن در سرزمین خود و تأسیس کشور مستقل و دارای حاکمیت فلسطین بر اساس مرزهای ۴ ژوئن ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی دانست.
این وزارتخانه بار دیگر بر رد مطلق آواره کردن فلسطینیها از سرزمینشان تاکید کرد و آن را جنایت جنگی دانست که اردن با تمام توان خود با آن مقابله خواهد کرد.
در این بیانیه بر حمایت اردن از موضع مصر در مخالفت با آواره کردن فلسطینیها از غزه و تلاش برای نابودی آرمان فلسطین تاکید شده است.