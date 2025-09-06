آمریکا هنوز کمک به افغانستان را تایید نکرده است

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دو مقام اسبق آمریکایی و همچنین یک منبع آگاه به خبرگزاری رویترز اطلاع دادند که با وجود گذشت تقریبا یک هفته از زلزله مرگبار افغانستان که منجر به کشته شدن ۲هزار و ۲۰۰ نفر شد و ده‌ها هزار نفر را بی خانمان کرد، ایالات متحده آمریکا، گام اولیه برای اجازه کمک اضطراری به این کشور ا بر نداشته و مشخص نیست که آیا اصلا برنامه‌ای برای کمک دارد یا خیر .

یک منبع مطلع در این باره گفت: « عدم واکنش از سوی واشنگتن به یکی از مرگبارترین زلزله‌های افغانستان در سالهای اخیر نشان دهنده این است که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا چگونه دهه‌ها رهبری آمریکا در کمک هنگام بلایای طبیعی را با قطع کردن کمک های خارجی خود و بستن سازمان اصلی کمک های خارجی آمریکا، به هدر داد».

وزارت خارجه آمریکا دوشنبه گذشته با انتشار پیامی در پلتفرم ایکس: «تسلیت عمیق خود به افغانستان را بیان کرد».

