جهان در شرایطی مانند آغاز جنگ جهانی سوم قرار دارد

کد خبر : 1682332
رئیس‌جمهوری ونزوئلا اعلام کرد که جهان امروز در شرایطی قرار دارد که «گویی جنگ جهانی سوم آغاز شده است».

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا اعلام کرد که جهان امروز در شرایطی قرار دارد که «گویی جنگ جهانی سوم آغاز شده است».

وی افزود: «این جنگ با سناریوی تهدید ناتو علیه روسیه، نسل‌کشی در غزه و تهدید علیه برخی کشورهای عربی، ایران، ونزوئلا و چین در حال شکل‌گیری است».

رئیس‌جمهوری ونزوئلا در ادامه تأکید کرد: «مردم ما بیش از هر زمان دیگری آماده هستند، اعتماد به نفس بیشتری دارند و ابزارهای بیشتری برای مقابله با هر شرایطی که ممکن است ایجاد شود در اختیار دارند».

مادورو همچنین افزود که مشورت‌ها درباره اعلام وضعیت «اضطراری به دلیل تهدید خارجی» را آغاز کرده است تا در صورت بروز هرگونه حمله نظامی از سوی آمریکا، از کشور خود محافظت کند.

وی پیش از ای نیز هشدار داده بود که کشورش در صورت تعرض خارجی، وارد «مرحله نبرد مسلحانه» خواهد شد.

رئیس‌جمهوری ونزوئلا در عین حال تأکید کرد که کاراکاس همواره آماده گفت‌وگو بوده اما بر احترام متقابل پافشاری می‌کند.

مادورو در پیامی رادیوـ‌تلویزیونی گفته بود که هیچ‌یک از اختلافات با آمریکا نباید به جنگ منجر شود و از واشنگتن خواست از تلاش‌ها برای تغییر نظام سیاسی ونزوئلا دست بردارد.

وی خطاب به «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا تأکید کرد: «تلاش برخی از اطرافیان شما برای تغییر رژیم در ونزوئلا اشتباه است».

مادورو همچنین با رد اتهام‌های ترامپ در خصوص وضعیت باندهای مواد مخدر در ونزوئلا گفت: «ونزوئلا کشوری عاری از تولید کوکائین است. این ادعا دروغی آشکار و فریبکارانه است؛ مانند ادعای وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق».

این مواضع پس از آن مطرح شد که ترامپ تهدید کرده بود هواپیماهای نظامی ونزوئلا را در صورت تهدید نیروهای آمریکایی سرنگون خواهد کرد. هم‌زمان، رسانه‌های آمریکایی از بررسی گزینه‌های مختلف علیه «شبکه‌های مواد مخدر در ونزوئلا» توسط دولت ترامپ خبر دادند که از جمله شامل حملات هوایی علیه اهداف داخل ونزوئلا است.

 

 

