به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «پدرو سانچز» نخست‌وزیر اسپانیا گفت که واکنش اروپا به جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه یک شکست بوده که خطر از بین بردن اعتبار بین‌المللی آن را به همراه دارد.

سانچز گفت: «این یک شکست است، کاملا، همچنین بیانگر این حقیقت است که در اتحادیه اروپا، کشورهایی وجود دارند که در مورد چگونگی نفوذ بر اسرائیل اختلاف نظر دارند».

وی عنوان کرد: «به نظرم قابل قبول نیست و بیشتر از این نمی‌توانیم دوام بیاوریم اگر می‌خواهیم اعتبارمان را درباره مسائل دیگر همچون مسئله که در اوکراین با با آن مواجه هستیم».

وی همچنین اظهار داشت که این وضعیت یکی از تاریک‌ترین دوره های روابط بین الملل در قرن بیست‌ و‌یکم است.

انتهای پیام/