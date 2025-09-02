پوتین:
از سیاست خارجی مستقل اسلواکی قدردانی میکنیم
رئیس جمهور روسیه از سیاست خارجی مستقل اسلواکی قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیاالیوم، «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه از سیاست خارجی مستقل اسلواکی تحت رهبری «رابرت فیکو»، نخست وزیر این کشور قدردانی کرد.
پوتین در دیدار با فیکو در پکن گفت: «شرکتهای اسلواکی همچنان با موفقیت در بازار روسیه فعالیت میکنند که برای اقتصاد براتیسلاوا خوب است».
وی تاکید کرد که روسیه همچنان یک تأمینکننده انرژی قابل اعتماد است.
پوتین در مورد هیستری در کشورهای غربی در مورد برنامههای ادعایی روسیه برای حمله به اروپا گفت: «آنها در افسانهها و فیلمهای ترسناک تخصص دارند».
وی افزود: «هر فرد عاقلی به خوبی درک میکند که روسیه قصد حمله به کسی را ندارد. درگیری در اوکراین به این واقعیت مرتبط است که غرب کودتا در اوکراین را تسهیل کرد و عامل آن رفتار تهاجمی از سوی روسی نبوده است».
پوتین تاکید کرد که تنها هدف روسیه در اوکراین محافظت از منافع خود است و تماسهای قبلی با «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا نشان داده است که دولت جدید این کشور حرف روسیه را میشنود.
نخست وزیر اسلواکی نیز به نوبه خود تاکید کرد که کشورش به همکاری با روسیه در زمینه حفظ گورستانهای نظامی ادامه خواهد داد.
فیکو با بیان اینکه براتیسلاوا به تقویت روابط بین روسیه و اسلواکی علاقهمند است، پیشنهاد برگزاری جلسه کمیته روسیه و اسلواکی برای تقویت همکاری را داد.