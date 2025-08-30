خبرگزاری کار ایران
درخواست پارلمان ترکیه برای تعلیق عضویت اسرائیل در سازمان ملل

پارلمان ترکیه خواستار تعلیق عضویت اسرائیل در سازمان ملل متحد تا زمان توقف سیاست‌های تهاجمی آن شد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، پارلمان ترکیه روز گذشته -جمعه- طرحی رسمی را تصویب کرد که در آن تصمیم اسرائیل برای گسترش کنترل خود بر نوار غزه محکوم شده و اقدامات آن به عنوان نسل‌کشی علیه مردم فلسطین توصیف شده است.

پارلمان ترکیه در جریان یک جلسه اضطراری به ریاست «نعمان کورتولموش»، رئیس پارلمان، نمایندگان این طرح را که توسط ریاست پارلمان ارائه و توسط روسا و معاونان فراکسیون‌های پارلمانی امضا شده بود، تصویب کردند.

طبق این گزارش، این طرح پس از انتشار در روزنامه رسمی به یک سند سیاست دولتی تبدیل خواهد شد.

کورتولموش با بیان اینکه این طرح بیانگر موضع رسمی ترکیه در برابر جهان است، آن را سند محکمی توصیف کرد که نشان دهنده رد سیاست‌های اسرائیل توسط آنکارا است.

 

