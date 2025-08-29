خبرگزاری کار ایران
بریتانیا اجازه ورود هیئت اسرائیلی به نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات دفاعی را نداد

یک روزنامه امریکایی خبر داد مقامات بریتانیایی به نمایندگان اسرائیلی اجازه مشارکت در نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات دفاعی و امنیتی که در لندن برگزار می‌شود را به علت تحولات نوار غزه، ندادند.

 به گزارش ایلنا به نقل از  اسپوتنیک، رسانه‌ها خبر دادند که مقامات بریتانیایی به نمایندگان اسرائیلی اجازه مشارکت در نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات دفاعی و امنیتی که در لندن برگزار می‌شود را به علت تحولات نوار غزه، ندادند.

 این روزنامه به نقل از سخنگوی این نمایشگاه اعلام کرد: «تصمیم دولت اسرائیل برای تشدید تنش نظامی در نوار غزه نادرست است. بر این اساس می‌توانیم تایید کنیم که هیچ گونه هیئت دولتی از اسرائیل دعوت نخواهد شد».

برخی منابع آگاه نیز ‌گزارش دادند که دولت بریتانیا به تل آویو ابلاغ کرد که در صورتی که اسرائیل به احترام به حقوق بین‌الملل در نوار غزه و دیگر مناطق مورد مناقشه پایبند باشد، این ممنوعیت می‌تواند برداشته شود‌.

 

