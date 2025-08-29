خبرگزاری کار ایران
پولیتیکو گزارش داد:

لندن و پاریس سنگ‌بنای حضور نیروهای خارجی در اوکراین را شکل خواهند داد

رسانه‌ها گزارش دادند که فرانسه و بریتانیا احتمالا سنگ‌بنای حضور نیروهای خارجی در اوکراین را شکل خواهند داد.

پولیتیکو‌ به نقل از مقامات اروپایی گزارش داد که احتمالاً نیروهای فرانسوی و بریتانیایی هسته اصلی حضور نیروهای خارجی در اوکراین را تشکیل خواهند داد. 

‌پولیتیکو‌ به نقل از مقامات اروپایی گزارش داد که احتمالاً نیروهای فرانسوی و بریتانیایی هسته اصلی حضور نیروهای خارجی در اوکراین را تشکیل خواهند داد.

به گفته این مقامات، لندن و پاریس در حال لابی با سایر متحدان برای کمک به تأمین تجهیزات نظامی هستند.

سیاستمداران اروپایی پس از دیدار «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، با «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین  در واشنگتن در ۱۸ آگوست، به طور فعال در مورد استقرار احتمالی نیروهای غربی در اوکراین بحث کردند. 

 

