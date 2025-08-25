خبرگزاری کار ایران
دیپلمات روس:

حملات اوکراین پس از نشست آلاسکا افزایش یافته است

حملات اوکراین پس از نشست آلاسکا افزایش یافته است
دیپلمات ارشد روس از افزایش شمار حملات اوکراین به اهداف روسی پس از نشست میان روسیه و آمریکا خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «رودیون میروشنیک» دیپلمات ارشد روس در گفت‌وگو با ایزوستیا گفت که اوکراین شمار حملات خود به خاک روسیه را پس از نشست روسیه و آمریکا که در تاریخ پانزدهم آگوست در آلاسکا برگزار شد، افزایش داده است.

وی اظهار داشت:   «پیش از نشست آلاسکا حدود ۳۰۰ حمله در روز داشتیم پس از آن این عدد به ۴۰۰  و در برخی مواقع به ۴۲۰ تا ۴۳۰ مورد می‌رسد.شمار تلفات نیز به سبب حملات گسترده پهپادی افزایش یافته است».

میروشنیک بیان کرد: «حدود ۳۰ درصد تلفات قربانی حملات پهپادی هستند. در دونتسک،  ۲۱ نفر در پی حمله هیارس مصدوم شدند».

مدیپمات ارشد روس  افزود: «چنین حملاتی به اهداف غیر نظامی عمدی هستند».

 

 

