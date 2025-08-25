خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز رزمایش‌های نظامی آمریکا و متحدانش در جاکارتا

آغاز رزمایش‌های نظامی آمریکا و متحدانش در جاکارتا
کد خبر : 1677715
لینک کوتاه کپی شد.

اندونزی و ایالات متحده امروز -دوشنبه- رزمایش‌های نظامی مشترکی را با حضور متحدان ۱۱ کشور و با هدف تضمین ثبات در منطقه آسیا-اقیانوسیه آغاز کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، اندونزی و ایالات متحده امروز -دوشنبه- رزمایش‌های نظامی مشترکی را با حضور متحدان ۱۱ کشور و با هدف تضمین ثبات در منطقه آسیا-اقیانوسیه آغاز کردند که بیش از یک هفته به طول می‌انجامد.

طبق این گزارش، رزمایش‌های سالانه «سپر گارودا» تا ۴ سپتامبر در جاکارتا، پایتخت اندونزی و چندین مکان در جزیره «سوماترای غربی» و «مجمع‌الجزایر ریائو» در حال برگزاری است.

همچنین بیش از ۴۱۰۰ سرباز اندونزیایی و ۱۳۰۰ سرباز آمریکایی در کنار نیروهایی از استرالیا، ژاپن، سنگاپور، فرانسه، نیوزیلند، بریتانیا و سایر کشورها در این رزمایش‌ها شرکت می‌کنند.

ایالات متحده و برخی از متحدانش مانند استرالیا نسبت به  نفوذ  فزاینده چین در اقیانوس آرام ابراز نگرانی شدید کرده‌اند، اما واشنگتن تاکید کرده است که چنین رزمایش‌هایی علیه پکن نیست.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور