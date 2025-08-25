آغاز رزمایشهای نظامی آمریکا و متحدانش در جاکارتا
اندونزی و ایالات متحده امروز -دوشنبه- رزمایشهای نظامی مشترکی را با حضور متحدان ۱۱ کشور و با هدف تضمین ثبات در منطقه آسیا-اقیانوسیه آغاز کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، اندونزی و ایالات متحده امروز -دوشنبه- رزمایشهای نظامی مشترکی را با حضور متحدان ۱۱ کشور و با هدف تضمین ثبات در منطقه آسیا-اقیانوسیه آغاز کردند که بیش از یک هفته به طول میانجامد.
طبق این گزارش، رزمایشهای سالانه «سپر گارودا» تا ۴ سپتامبر در جاکارتا، پایتخت اندونزی و چندین مکان در جزیره «سوماترای غربی» و «مجمعالجزایر ریائو» در حال برگزاری است.
همچنین بیش از ۴۱۰۰ سرباز اندونزیایی و ۱۳۰۰ سرباز آمریکایی در کنار نیروهایی از استرالیا، ژاپن، سنگاپور، فرانسه، نیوزیلند، بریتانیا و سایر کشورها در این رزمایشها شرکت میکنند.
ایالات متحده و برخی از متحدانش مانند استرالیا نسبت به نفوذ فزاینده چین در اقیانوس آرام ابراز نگرانی شدید کردهاند، اما واشنگتن تاکید کرده است که چنین رزمایشهایی علیه پکن نیست.